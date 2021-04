Aanvoerder Erik Schouten blijft bij SC Cambuur

Erik Schouten speelt ook komend seizoen in het geel en blauw fan SC Cambuur. De aanvoerder had een aflopend contract in Leeuwarden, dat nu met een jaar verlengd is. Maandag gaf technisch manager Foeke Booy in de SportCast al aan dat hij op korte termijn duidelijkheid verwachtte. De club praat ook met Doke Schmidt over een langer verblijf.