Statenleden krijgen 'vervelend gevoel' dat ze over deltaplan later zijn geïnformeerd dan de pers

Tegelijkertijd alle volksvertegenwoordigers informeren was volgens Fokkens geen optie. "Het gaat om acht bestuurslagen met in totaal 324 volksvertegenwoordigers. De kans op uitlekken is dan te groot."

Omdat sommige statenleden bij voorkeur geen stukken ontvangen op zondag is ervoor gekozen om iedereen de informatie in de nacht van zondag op maandag te doen toekomen met een embargo op maandagochtend zes uur. Teun Wiersma van 50Plus was kritisch over deze redenering. "Blijkbaar vertrouwt u de statenleden niet."

Vervelend gevoel

Ook statenlid Maaike Prins (CDA) kan zich wel voorstellen dat de staten 'een vervelend gevoel' hieraan overhouden. Volgens haar is het goed om nog eens goed te bekijken hoe en wanneer statenleden worden geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen zoals de noordelijke ambitie om 220.000 huizen extra te bouwen als het Rijk bereid is om te investeren in de Lelylijn en twee andere spoorlijnen in het noorden.

Commissaris van de Koning Arno Brok beloofde dat zo'n overleg er komt.