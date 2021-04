Meer woningen nodig in Achtkarspelen: "We hebben de ruimte en de infrastructuur"

De partijen komen donderdag met een motie aan het college om die boodschap over te brengen aan regiopartners en de provincie. Er moet volgens hen meer worden gezorgd voor voldoende aanbod voor de inwoners van de gemeente en andere woningzoekenden.

De provincie stelt strenge eisen aan nieuwbouw op het platteland. Doel is om de komende 10 jaar 1500 woningen te bouwen in alle dorpen.

Ook aan de rand van dorpen bouwen

"Er is een woningentekort. Daar willen we ruimte voor maken en die hebben we momenteel niet", licht CDA-raadslid Romke van der Wal toe. "Waar we tegenaan lopen, is dat de provincie zegt van bouwen en dat willen we ook wel, maar we mogen het niet. Er mag binnen bepaalde lijnen worden gebouwd en daarbuiten niet. We krijgen nu veel stenen in de dorpen, maar we willen ook aan de randen het dorp af maken."

Het college wil 600 huizen bouwen. "Dat lijkt veel en er is ook al veel onderweg, maar als je het uitsmeert over tien jaar heb je het over zes huizen per dorp per jaar. Dat is niet veel." De partijen willen daarom 1500 huizen laten bouwen. "We hebben de ruimte en de infrastructuur er wel voor. Dus kom maar op."