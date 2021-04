Q&A: "De Haan moet bij Heerenveen creatief zijn met beperkt budget"

Wat is de staat van dienst van Ferry de Haan, wat heeft hij gepresteerd bij Excelsior?

"In zijn actieve voetbalcarrière stond hij alleen bij Rotterdamse clubs onder contract. Bij Feyenoord won hij in 1999 de landstitel en de Johan Cruijffschaal. En in 2002 de UEFA Cup. In de finale mocht hij vijf minuten meedoen en pakte hij nog vlug een gele kaart. De laatste jaren stond hij onder contract bij Excelsior."

"Daarna heeft hij verschillende functies gehad bij Excelsior. Eerst als jeugdtrainer, daarna als commercieel manager en de laatste ruim acht jaar als algemeen directeur. Maar dus nog nooit eindverantwoordelijke op technisch gebied, dat is opvallend."

Wat wordt zijn belangrijkste taak bij SC Heerenveen?

"Creatief zijn met een beperkt budget, dat kon Gerry Hamstra als geen ander. Hij huurde spelers als Sam Lammers en Sven Botman, die daarna werden verkocht aan grutte clubs. Maar Hamstra had er wel voor gezorgd dat Heerenveen een doorverkooppercentage kreeg. En denk alleen maar aan het succes van Chidera Ejuke, die voor 2 miljoen werd gehaald en voor 12 miljoen werd verkocht."

Gerry Hamstra, de vorige technisch directeur, is vertrokken omdat hij gefrustreerd was dat hij vaak zijn beste aankopen al na een jaar weer moest verkopen om de financiële tekorten van de club te dichten. Hoelang denk je dat Ferry de Haan het gaat volhouden?

"Dat is niet veranderd. De visie van Heerenveen is nu eenmaal dat ze jong talent verder willen ontwikkelen om ze daarna voor grote bedragen te verkopen. Ik denk dat De Haan dat wel is gewend, want de beste spelers blijven uiteraard ook niet bij Excelsior."

Verschillende spelers hebben al aangegeven na dit seizoen weg te willen: Mitchell van Bergen en Joey Veerman. Kan Ferry de Haan ze nog op andere ideeën brengen denk je?

"Nee, dat denk ik niet. Voor de ontwikkeling van Joey Veerman is het ook het beste om de stap naar de nationale top te maken. Aan De Haan de taak daar een miljoenenbedrag voor te krijgen. Met dat geld kan Heerenveen dan weer op zoek naar nieuwe kroonjuwelen."