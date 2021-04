Bezwaren van Pol Infratechniek tegen nieuwe plek Leeuwarder veemarkt van tafel geveegd

Het bedrijf wordt volgens de hoogste bestuursrechter niet onevenredig in zijn belangen aangetast.

De veemarkt moet naar een andere plek vanwege de nieuwbouwplannen van het Cambuurstadion. De bouw aan de Siriusweg is in september vorig jaar begonnen. Pol Infratechniek zit daar ook en is tegen de komst van de veemarkt omdat het te veel vrachtverkeer zou opleveren en te veel overlast van schapen en koeien.

Volgens de Raad van State maakt het huidige bestemmingsplan voor De Hemrik een veemarkt mogelijk. Ook ziet de rechter niet in waarom Pol zo'n last van de veemarkt zou krijgen. Het vrachtverkeer van en naar de markt is niet uitzonderlijk en andere overlast valt ruim binnen de milieubescherming en bestemmingsplanregels voor het gebied.