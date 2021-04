'Ferry de Haan volgt Gerry Hamstra op als technisch manager SC Heerenveen'

De 48-jarige De Haan was eerder speler bij Excelsior. Toen hij stopte als voetballer werd hij eerst commercieel manager en later de directeur. In totaal heeft De Haan bijna twintig jaar onder contract gestaan bij Excelsior.

Het is de verwachting dat De Haan een meerjarig contract zal tekenen in Heerenveen. In 2019 werd hij nog gevraagd om Martin van Geel op te volgen als technische man bij Feyenoord. De Haan bedankte toen echter voor een functie bij zijn oude werkgever.