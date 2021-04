Omwonenden bossen willen zagen zonder bulldozer

Er is ergernis over de werkwijze van Staatsbosbeheer in verschillende dorpen in Noardeast-Fryslân. Het gaat onder andere om Metslawier, waar zo'n zestien jaar een samenwerking was tussen Staatsbosbeheer en de zogeheten 'Bosploeg' uit het dorp. Die samenwerking is rond 2018 echter beëindigd. De Bosploeg vindt dit jammer.