Kabinet komt met versoepelingen: "Maar het vergt gezond verstand van ons allemaal"

Demissionair premier Mark Rutte gaf toe dat het soms niet goed uit te leggen is waarom sommige stappen gezet worden. "Het blijft een balanceer-act. Men zal vragen: wat is er deze week veranderd in de cijfers? Ons antwoord: niet ongelooflijk veel, maar wel net genoeg." Volgens Rutte vlakt de instroom van het aantal mensen met corona en het aantal patiënten in de ziekenhuizen af. "De modellen van het RIVM laten zien dat een daling in de ziekenhuizen in zicht komt. Daarmee is het verantwoord om een eerste stap te zetten."

Wat drukt het meest op de maatschappij?

Welke versoepelingen gekozen worden, heeft ook te maken met de druk vanuit de gemeenschap. "We kijken naar welke maatregelen het zwaarst op de samenleving drukken. en dan nog zijn de keuzes soms lastig uit te leggen."

Het kabinet heeft nu de keuze gemaakt om weer meer mensen toe te staan op bezoek. "We weten dat dit voor veel mensen de meest lastige maatregel is om na te leven. Maar nog altijd vinden de meeste besmettingen thuis plaats."

Toch blijft hij ook met nadruk op de basisregels wijzen, zoals de 1,5 meter afstand. "We kunnen ons weinig tegenvallers permitteren. Het is in de zorg nog altijd alle hens aan dek. Het beeld van de heftigheid in de ziekenhuizen en de optimistische vooruitzichten zijn moeilijk met elkaar te rijmen. De spanning is voorlopig nog heel groot. Dat maakt ons besluit vandaag vreselijk spannend."

Basisregels: ook mensen die een prik hebben

De minister-president zegt daarom weer dat het stappenplan niet in beton gegoten is. "We houden een slag om de arm, dat herhaal ik vandaag. Zonder risico's gaat versoepelen niet, maar de risico's moeten wel verantwoord zijn. Dat zijn we ook verplicht aan de zorgmedewerkers."

Ook voor mensen die al een prik ontvangen hebben, blijft gelden dat ze zich aan de coronamaatregelen moeten blijven houden. "Testen en thuisblijven bij klachten, ook als je al gevaccineerd bent."

Handhaving gemeente

Verder vraagt de demissionair premier ook om medewerking. "We doen een beroep op gemeentes, brancheorganisaties en individuele ondernemers om deze spannende stap in goede banen te leiden." Dat betekent ook handhaving. Als het op een plein te druk wordt, verwacht Rutte van een burgemeester dat het plein tijdelijk gesloten wordt. "Het vraagt om gezond verstand van ons allemaal."