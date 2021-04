Beeld van Joodse zussen in Leeuwarden krijgt nieuwe plek naast Zuiderplein

De Joodse zussen waren verkoopsters op de veemarkt en op de Schrans. Ze overleefden de Tweede Wereldoorlog omdat ze beiden huwden met een niet-Joodse sigarenhandelaar. In 198 kwam het beeld bij de spoorovergang bij de Schrans om het verhaal in leven te houden.

Afgelopen jaar werd het beeld echter verwijderd vanwege de herinrichting van de Schrans. Het beeld werd op een vluchtheuvel teruggeplaatst, maar daar waren veel mensen niet over te spreken. Daarom kwam het beeld eerst in een gemeentelijke opslag terecht. Ria Pol uit Leeuwarden zette haar erg in om een nieuwe plek te vinden voor het beeld van Betje Cohen.

"Zo wordt het niet weggestopt"

Ria Pool uit Leeuwarden zette haar erg in om een nieuwe plek te vinden voor het beeld van Betje Cohen. Zij is heel tevreden met de nieuwe locatie. "Mensen komen er langs en zien het ook beter. Ik vind het wel een mooie plek, zo wordt het niet weggestopt. En het staat mooi in het midden van waar beide zussen woonden en werkten."

Gemeente Leeuwarden heeft laten weten het beeld voor de zomer te willen plaatsen.