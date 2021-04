Vrijwilligers Kazemattenmuseum hebben genoeg te doen in coronatijd

De Wanhoop

De eerste replica is in 2003 gebouwd, maar doordat het hout verrotte en de grond verzakte, is een flinke aanpak nodig. "Maar bij het begin van de werkzaamheden bleek al dat onder het laagje modder zand ligt. En dat spoelt weg met regen, dus moest De Wanhoop opnieuw met klei worden opgezet," zegt Ulbe Bakker, een van de vrijwilligers van de buitenploeg.

"De Wanhoop is nu niet meer 'nabij', want we hebben het voor elkaar." De kazemat is ingezaaid en met de hand beregend om te zorgen dat er snel weer gras op kan groeien. "Corona speelt ons in de kaart omdat we nu tijd hebben om het allemaal op te knappen. Als het museum op 1 april open was gegaan, waren we nog niet klaar geweest," zo besluit Bakker.

De vrijwilligers kunnen nog wel wat steun gebruiken. Ze roepen mensen op die mee willen helpen aan het structureel onderhouden van het terrein om zich te melden via de website van het Kazemattenmuseum.