Landschapsarchitect: huizenbouw uit Deltaplan in Heerenveen en Drachten-Zuid

De provincie Fryslân biedt aan om extra huizen te bouwen in ruil voor het aanleggen en verbeteren van treinsporen in het Noorden. Volgens landschapsarchitect Peter de Ruyter moet er geconcentreerd worden rond bestaand stedelijk gebied. Dat is nog niet al te vaak gebeurd in Fryslân. Als voorbeeld noemt Ruyter het stationsgebied van Heerenveen. "Als je daar het station uitloopt dan waai je bijna uit je kleren. Daar ligt wel echt een kans om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren."

Er staan nu al huizen maar de dichtheid rond het station kan worden vergroot. Dat kan dan in de vorm van middelhoogbouw van vijf of zes lagen hoog. "Ik kan me voorstellen dat dat voor die plek wel een verbetering kan zijn."

Drachten is ook een voorbeeld waar je van zou kunnen zeggen dat daar woningen bij kunnen komen. "Als daar een station komt dan zou je in Drachten Zuid kunnen investeren in een wat dichtere middelhoogbouw."