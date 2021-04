Leeuwarder burenruzie eindigt in bedreiging met een zwaard

Een buurtbewoners had de man aangesproken op de geluidsoverlast die hij had veroorzaakt met een vriend. De buurman kwam binnen bij de man die overlast had veroorzaakt, maar daar pakte de vriend een zwaard en begon ermee te zwaaien en te dreigen.

De buurman is toen zijn eigen huis weer binnen gevlucht en heeft de politie gebeld. Bij de woning is de 41-jarige verdachte aangehouden en het zwaard is in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.