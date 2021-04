Operatie Friese Vlag: Richard zit in een klooster in Frankrijk

Richard is op dit moment 50 jaar en woont sinds september 2019 in St Jodard, in de Loire regio. Vanaf dat moment is hij ook bezig met zijn congregatie, het intreden bij de gebroeders van Saint Jean. Zijn doel is om uiteindelijk een broer van Sint Jan (Saint Jean) te worden. Dit is echter een traject van zo'n zeven jaar.

De keuze om zich aan te sluiten bij de gebroeders van Saint Jean zat er al een aantal jaren aan te komen: "Ik was op zoek naar mijn plek in het leven, dat heeft een hele tijd geduurd, en uiteindelijk heb ik de gebroeders van Saint Jean leren kennen in Utrecht."

Opleiding

Maar om echt bij de kloosterlingen te horen is een opleiding nodig, en die kan alleen in Frankrijk worden gevolgd, vandaar dat Stegenga nu in het klooster in St Jodard zit.

Op 9 mei mag Stegenga de tijdelijke gelofte afleggen, hiermee eindigt het eerste deel van zijn studie in het klooster. Hij wil deze gelofte in het Fries afleggen.

Daarna begint het tweede deel van zijn leerweg bij de gebroeders van Saint Jean: een studie filosofie en een stage. Met uiteindelijk een derde deel dat bestaat uit een theologie-opleiding van drie jaar.

Van scheikunde naar het klooster

Als jongeman heeft Richard scheikunde gestudeerd en heeft hij gewerkt als programmeur. Maar rond zijn 30ste kwam hij in een crisis terecht. Achteraf denkt Richard dat je kan spreken van een burn-out. Hij heeft toen afstand genomen van de hectiek, en heeft een jaar in een christelijke kibboets gezeten. "Ik ben een beetje in het spoor geraakt van de kerk, van de vraag waarom ik hier ben."

Band met Fryslân

Fryslân is voor Richard thuis. Hij komt uit Joure, en heeft ook nog familie in de provincie wonen. Soms mist hij de ruimte en het licht zoals het hier over de weilanden valt. Mem moest wel even slikken toen Richard voor St Jodard koos, maar intussen vind ze het wel oké.