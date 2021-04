Rapport Eringa: Thialf heeft alleen toekomst met structurele overheidssteun

Niet raar

"Om topsport te bedrijven in een ijsstadion zoals Thialf, daar moet gewoon geld bij", zegt Pier Eringa. Hij vindt dat op zichzelf niet zo vreemd, want ook voor andere topsportlocaties in Nederland zoals de roeibaan in Amsterdam of het zwembad van Eindhoven geldt hetzelfde. "Het is bij een topsportcentrum eigenlijk altijd zo dat er geld van de gemeente en de provincie bij moet." In de plannen om Thialf te bouwen zat volgens Eringa 'een stuk optimisme'. "Aan de voorkant van zo'n project wordt vaak een berekening gemaakt die achteraf niet blijkt te kloppen."

Het rapport 'Samen Thialf' is volgens Eringa wel een basis om naar de toekomst van het ijsstadion te kijken. "Alle partijen zijn het nu eens over de cijfers en de berekeningen", Eringa ziet ook bereidwilligheid bij betrokken partijen zoals NOC-NSF en de KNSB om meer bij te dragen aan Thialf. "Ook die partijen strekken zich. Dan blijft er een gat over. Nou, daar moet een oplossing voor gevonden worden. Maar zonder overheidssteun gaat het niet."