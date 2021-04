Geen politieke belangstelling voor noodkreet uit Morra

Weidenaar zegt dat de initiatiefnemers alle partijen in de Kamer, alle Friese gemeenten, en alle Friese en Groninger Kamerleden persoonlijk hebben geschreven, en dat daar maar één reactie op is gekomen, van een Kamerlid dat nu geen Kamerlid meer is. "Hij stond er sympathiek tegenover. Hij zei dat hij ons verhaal onder de aandacht wilde brengen."

Begin april stonden er duizenden zelfgemaakte poppen in een weiland bij Morra, om een gezicht te geven aan de vluchtelingencrisis. Elke pop staat symbool voor een kind zonder ouders in een vluchtelingenkamp, zoals Moria in Griekenland. Uit heel Nederland zijn er poppen naar het Friese weiland gebracht.

Teleurstelling

Dat er geen reactie gekomen is, verbaast Weidenaar. "We hadden niet gedacht dat daar een brief voor nodig was, want er waren meer dan 3.000 mensen die hieraan meegeholpen hebben", zegt ze. "Dit is wel teleurstellend. Misschien willen we te snel, maar die kinderen wachten al heel lang."

Weidenaar vraagt zich af of burgers nog wel met zulke initiatieven komen, als er vanuit Den Haag niet op gereageerd wordt. Ze weet nog niet of er nog nieuwe acties komen, om aandacht te vragen voor de vluchtelingenkinderen. "Je wilt er niet mee stoppen, maar wat moet je doen? We hebben nog wel wat op de agenda staan, maar dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn."

