Eindtoets groep acht: hoe scoort jouw basisschool?

De best scorende school is 't Fonnemint in St.-Annaparochie, een openbare basisschool. In het schooljaar 2018-2019 legden 21 leerlingen daar de toets af, waarbij ze een gemiddelde score van 544 punten behaalden. De uitslag van die toets kan tussen de 500 en 550 punten liggen. Op een schaal van 0 tot 100 procent haalt de school daarmee de eerste plaats in onze provincie, met een score van 88,3 procent.

Christelijk of openbaar

De rest van de top 10 wordt vooral ingenomen door scholen met een christelijke denominatie, dus scholen die bijvoorbeeld protestants of katholiek zijn. Over de hele linie bekeken maakt het niet veel uit of een school christelijk of openbaar is.

Openbare scholen in Fryslân scoorden twee jaar geleden gemiddeld 61,9 van de 100 procent. Christelijke scholen scoorden gemiddeld iets lager: 61,5 van de 100 procent. In onderstaande tabel is elke school waar in het schooljaar 2018-2019 een toets werd afgenomen, terug te vinden. Ook de denominatie en het verloop van de scores in de laatste vijf jaar zijn in de tabel terug te vinden.