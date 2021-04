Lekkumers willen geen nieuwe "massaschool" op sportveld kaatsvereniging

Ook vreest een groot aantal inwoners dat het te druk wordt met het verkeer van ouders die hun kinderen brengen en ophalen. Peter Landstra van de kaatsvereniging irriteert zich vooral aan het gebrek aan informatie vanuit het dorpsbelang en de gemeente. "Wij weten niet waar we aan toe zijn. We hebben meerdere verenigingen hier op deze hoek. Wat moeten wij nu als kaatsvereniging, VVV, dorpshuis. Ze lichten niemand in."

Communicatie moet beter

De nieuwe school wordt groot volgens Landstra. "Een massaschool van 250 kinderen. Zoveel inwoners hebben we bijna niet eens in Lekkum." Hij denkt dat de nieuwe wijk Blitsaerd, tussen Lekkum en Leeuwarden, een betere locatie is voor de school. "Laat de school daar maar naartoe gaan en laat ons het veld hier maar houden." Een andere Lekkumer is band dat mensen naar andere dorpen zullen verhuizen, omdat het karakter van een dorpsschool verloren gaat.

Er moet snel duidelijkheid komen over de plannen en de communicatie moet beter, vinden de verontruste Lekkumers. "We hopen dat we op een constructieve manier met elkaar in gesprek kunnen. Dat we tot een oplossing komen waar iedereen zich in kan vinden."