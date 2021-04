Zorgen om 'doemscenario' geluidsoverlast vliegbasis Leeuwarden

Geert Verf van de commissie geluidshinder woont in Marsum en houdt zich er veel mee bezig. Hij is in samenwerking met Defensie en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) aan het bekijken wat beter kan. Een van de omwonenden stelt net meer zonder geluidsbescherming buiten te kunnen zitten. Een andere merkt dat de isolatie niet meer voldoet aan de eisen. Afsluitingen bij de ramen zijn bijvoorbeeld uitgedroogd. Wat kan helpen, is een betere isolatie van de woningen.

Maar er zijn meer oplossingen mogelijk volgens Verf. "Wij moeten met elkaar om tafel om te kijken of die militaire vliegtuigen ook op grotere hoogte kunnen vliegen. Er zijn veel verbeterpunten mogelijk."

Meer klachten

Het aantal klachten in 2020 lag hoog. Er kwamen 1.326 klachten binnen van 372 unieke klagers. Marleen Molema van de vliegbasis stelt dat ze begrip heeft voor de klachten. Toch is het niet mogelijk alle klachten op te lossen. Er wordt altijd onderzocht of de klachten terecht zijn en of de vliegers zich hebben gehouden aan de regels.

De overlast is toegenomen, omdat de JSF veel meer decibels produceert dan verwacht. Maar in combinatie met de mogelijke komst van een derde squadron en een verruiming van het oefengebied is Verf bang dat de overlast groter wordt dan ooit. "Dat is een doemscenario en dat wil je echt niet hebben. Dit kan niet waar zijn, het kan anders."