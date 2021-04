Foeke Booy blij met eredivisie: "Anders was ik weggegaan"

De afgelopen weken is de club druk bezig geweest met contractverlengingen van spelers. Maar het is ook de vraag wat er gaat gebeuren met het contract van Foeke Booy zelf. Dat loopt ook af na dit seizoen. Hij wil graag blijven, maar: "Ik had één voorwaarde. Als we niet zouden promoveren, zou ik naar huis gaan. Dan zou ik weg gaan."

Dat is nu niet aan de orde, omdat de Leeuwarders volgend seizoen in de eredivisie spelen. Waarom zou Booy weg willen, als Cambuur nog een jaar in de eerste divisie zou moeten spelen? "Met dit budget zag ik het niet meer zitten om weer helemaal opnieuw te beginnen. Het budget zou ook minder worden." En dus kan de geboren Leeuwarder op korte termijn een nieuw contract ondertekenen. "Alles klopt hier, bij de manier van werken voel ik me echt fantastisch. Daar wil ik graag mee door en Cambuur ook."

Ook gaat Booy nog even in op enkele spelers die een aflopend contract hebben. Zo hoopt hij dat aanvoerder Erik Schouten op korte termijn gaat bijtekenen, met Doke Schmidt is de club in gesprek en met Jarchinio Antonia, Giovanni Korte en Ragnar Oratmangoen gaat Booy later ook nog in gesprek.