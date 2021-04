Weer onrust bij Cambuur: erevoorzitter en stichtingsbestuursleden stappen op vanwege bedreiging

Een aantal weken geleden was het ook al onrustig op de burelen van de club. Er zijn afgesproken gemaakt over het stoppen van twee commissarissen en de leden van het stichtingsbestuur. Deze leden zouden er op 1 mei mee ophouden, maar willen tot 1 juni hun opvolgers begeleiden.

Er stonden vier mensen op een kandidatenlijst voor twee plekken in het stichtingsbestuur. Van de certificaathouders, die geld in de club hebben gestoken, worden er twee vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur. Een van die kandidaten is erevoorzitter Ype Smid, die vorige week in de SportCast nog zei dat de kans 'nihil' was dat hij nog wat voor Cambuur zou doen op korte termijn. Naar aanleiding van die kandidatuur zijn Smid en leden van het stichtingsbestuur bedreigd. Die hebben daarom besloten er per direct mee op te houden.

"Zwichten voor geweld"

Drie van de vier kandidaten voor het nieuwe stichtingsbestuur hebben zich teruggetrokken, onder wie Smid. Datzelfde geldt dus ook voor vier van de vijf leden van het huidige stichtingsbestuur. "We zwichten voor geweld en dat doet pijn," vertelt Anceaux. Smid laat weten aangedaan te zijn door de bedreigingen en intimidatie. Die bedreigingen zijn afkomstig van een medewerker van Cambuur en komen ook uit de hoek van de harde kern van de club. Smid denkt erover om aangifte te doen bij de politie.

En het blijft niet bij het bovenstaande. Ook de voorzitter van de Kern van Cambuur, Kees Elzinga, overweegt om ermee op te houden. Elzinga is ook bedreigd en geïntimideerd, zo laat hij weten. Verder wil hij nog niet reageren. Elzinga wil woensdag eerst het bestuur van de Kern van Cambuur op de hoogte stellen. De kans dat hij doorgaat met zijn werk voor de supportersclub is uiterst klein.