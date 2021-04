Man uit Surhuisterveen krijgt celstraf voor rijden onder invloed en drugs dealen

De man werd op 9 april vorig jaar in Boelenslaan door de politie aan de kant van de weg gezet. Hij had speed en wiet gebruikt en had ook vier gram speed bij zich. Hij had tien keer meer speed in zijn bloed dan is toegestaan en twee keer zoveel THC, de werkzame stof in hennep.

Volgens de officier van justitie heeft de man bijna anderhalf jaar gehandeld in drugs, vooral aan minderjarigen. De verdachte vond zelf dat hij niet had gedeald.

Voor het rijden onder invloed kreeg hij een rijontzegging van een half jaar. Zijn rijbewijs was al in juni 2010 ongeldig verklaard.