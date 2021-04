Oorzaak overlast radar Wier nog niet duidelijk

Naast geluidsoverlast van de radar was er sprake van storingen in wifi, lampen en televisietoestellen. Anna Elkerbout van het ministerie van Defensie stelt dat ze de klachten heel serieus nemen. Zo is er een klachtenloket geopend voor mensen die last hebben van de storingen. Onderzocht wordt onder meer of het geluid minder wordt als men andere olie gebruikt.

Intussen heeft Defensie al maatregelen genomen. Zo is het zogeheten 'zenspectrum' van de radar, de frequentie die de radar gebruikt, ingeperkt.

Er is ook onderzoek gedaan naar de straling van de radar. Het officiële rapport moet nog komen, maar uit de eerste conclusies blijkt dat de straling voldoet aan alle normen. Al wordt contact opgenomen met GGD Fryslân om omwonenden die er vragen over hebben een goed antwoord te geven.