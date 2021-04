'Dwaalgasten' in Lemmer: achtertuintoerisme voor een roze spreeuw

Het gaat om een vogel die zich bijna nooit laat zien in Nederland. Voor veel vogelaars dus een grote wens, maar Jessica Boltjes hoefde er niets voor te doen. "Ik zat op zaterdagmiddag met mijn man te eten in de tuin. Vlakbij onze tafel staat een oud vogelhuisje, met een pot pindakaas. Op een gegeven moment zat er een leuke vogel in. Ik zei: die heeft een smoezelig buikje. Maar toen sloeg onze hond aan, en kwamen er drie mannen met telelenzen van het grasveld buiten de tuin af lopen."

Een vleermuis of een uil, daar dacht Boltjes aan. "Maar de mannen zeiden: nee mevrouw, u weet niet wat u heeft. Een roze spreeuw. Die is zo zeldzaam."

50 vogelaars op bezoek

Het duurde niet land voordat het achtertuintoerisme in Lemmer begon. "We hebben de hele dag de loop erin van vogelspotters. Vanaf zaterdag tot nu zijn er toch zo'n vijftig man al langs geweest. Het is hilarisch om die passie en blijdschap te zien bij de spotters."

Pindakaasspreeuw

De vogel levert bijzondere 'dwaalgasten' op in Lemmer. "Ze komen van heinde en verre. Om 8.45 uur vanochtend was er al een oude man die met de trein vanuit Utrecht was gekomen. In Heerenveen had 'ie de bus naar Lemmer gepakt. Hij zei: ik ben 78 jaar en ben nog nooit in Lemmer geweest. Ik heb hem maar gezegd het dorp ook even te bekijken, want het is een prachtplaatsje."

Ondertussen is het bijna tijd voor een nieuwe pot pindakaas. "Brood, daar doet 'ie niets mee. Hij hangt ondersteboven in de pot, maar hij is al bijna leeg. Morgen ga ik maar een nieuwe pot halen."