Minister Van Engelshoven op bezoek bij Friese testevenement-musea

Als minister van Cultuur vindt ze dat kunst en cultuur er voor iedereen moet zijn. "Dit museum heeft als regionaal museum een plek in de basis infrastructuur. Het is een icoon voor Fryslân en hopelijk voor veel mensen in het land een reden om naar Leeuwarden te komen."

Boodschap mee naar Den Haag

Directeur Kris Callens van het Fries Museum hoopt dat hij de deuren van zijn museum snel weer kan openen, maar blijft ook realistisch. "De minister heeft bevestigd dat musea onderdeel van het stappenplan om uit de coronacrisis te komen en dat ze in stap 2 aan de orde zijn. Wanneer we aan die stap toe zijn is lastig te voorspellen, de situatie beweegt als een dagkoers. Als het weer mag, ontvangen we het publiek met open armen. Onze boodschap was nu vooral een boodschap van blijdschap dat we nu weer even drie dagen open mogen zijn. En hopelijk straks weer voor iedereen. Wij zijn er klaar voor, die boodschap gaat nu mee naar Den Haag."