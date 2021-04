Ontruiming van huizen bij Leeuwarder Harlingerstraatweg vanwege gaslek

Op de Harlingerstraatweg in Leeuwarden zijn een aantal bovenwoningen ontruimd vanwege een gaslek. De gaslekkage ontstond in het fitnesscentrum aan de straatweg. De kelderverdieping is vol met gas komen te staan en het lek zou ontstaan zijn bij werkzaamheden. Het lek is intussen gedicht. De weg is enige tijd afgesloten.