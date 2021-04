Vijf foefjes van de boswachter: dit kun je doen in het tekenseizoen

Tips van boswachter Gjerryt:

1. Blijf op de paden

"Blijf op de paden wandelen. Dat zeggen wij als boswachters natuurlijk graag, maar teken zitten graag bij heidevelden, eikenbossen en hoog gras. Dus dat zijn ook de plekken met het meeste risico."

2. Kleed jezelf goed

"Trek een lange broek aan en steek je broekspijpen bij je sokken in. Dan kunnen ze niet langs je benen omhoog kruipen."

3. Check jezelf

"Als je thuis komt uit het veld, stap meteen even in de douche. En check dan alle plekken waar de zon niet schijnt: knieholtes, ellebogen, oksels, vouwen."

4. Verwijder een teek heel

"Zie je een tekenbeet zitten: haal de teek dan zo snel mogelijk wel met een tekentrekker. Daar zijn diverse pincetjes voor te krijgen, het mooiste is dat je een teek er onbeschadigd met kop en al af trekt. Als je 'm kapot trekt of het met alcohol probeert, dan spuit de teek zichzelf juist leeg. Dan is de kans op besmetting groter. Als je de teek binnen 24 uur weghaalt, dan is de kans op besmetting heel klein. Dus het is slim om zo'n ding in huis te hebben."

5. Teken een cirkel om de plek

"Zet met een stift of pen even een cirkel om de plek van de beet en maak er een foto van. Mocht het nu rood worden door een ontsteking, dan kun je mooi aan de cirkel zien of het groeit. Als dat zo is, dan kun je beter even naar de huisarts."