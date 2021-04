GGD Fryslân begint met inenten kwetsbare patiënten met restvaccin

Huisartsen in de provincie hebben de afgelopen week een brief gekregen met het verzoek om een lijstje in te leveren met daarop vijf van hun kwetsbare patiënten. Alleen die lijstjes worden gebruikt. Het heeft voor kwetsbare mensen geen zin om zelf te bellen met de GGD.

De mensen die het restvaccin krijgen, moeten tussen 19.00 en 20.30 uur beschikbaar zijn. Het gaat op volgorde van leeftijd. De oudste patiënten komen het eerst aan bod. Het kunnen diverse types vaccins zijn, daar is geen keuze in voor de gegadigden.