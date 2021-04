Provincie begint met aanleg vestingwal-kunstwerk Bastion bij Dokkum

Provincie Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân hebben opdracht gegeven voor de aanleg van het Bastion. Dat is een kunstwerk dat geïnspireerd is op het bolwerk van Dokkum. Het kunstwerk wordt een uitkijkpunt van vijf meter hoog over de loop van de Súd Ie. Het Bastion is de laatste van de drie kunstwerken die bij de Centrale As aan worden gelegd.