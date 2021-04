Q&A: Vijf vragen over het Deltaplan van de noordelijke provincies

Hoe realistisch is het plan?

"Het is op dit moment nog een papieren werkelijkheid, maar het is wel serieus bedoeld. Het Noorden had al ingezet op het bouwen van 100.000 woningen. Maar met het nieuwe plan zouden daar dus nog eens 220.000 huizen bij komen. De meeste extra huizen moete in Flevoland komen: 80.000. Verder 50.000 in Groningen, 45.000 in Drenthe en 45.000 in Fryslân."

"Dat er behoefte is aan meer woonruimte, is intussen wel duidelijk. Landelijk is er al een tekort van 330.000 woningen. Daardoor liggen de huizenprijzen hoog: in het Noorden kost een koopwoning gemiddeld 262.000 euro."