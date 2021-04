Nog veel onduidelijkheid bij middelbare scholen over zelftesten

Anne Leijenaar, voorzitter van het college van bestuur bij de koepel Bogerman, kan zich daar wel in vinden. "Alle kleine beetjes helpen. Je kunt er misschien een deel van de besmettingen mee uit halen. Zo proberen we toch ons best te doen. Al wachten we allemaal op de prik."

Er een weg in vinden

Bij Bogerman hebben ze bericht gekregen dat de testen maandag komen, maar hoeveel er precies komen, is niet bekend. "We zijn er zeker blij mee en willen het inzetten om het personeel een zelftest te geven voor thuis. Wat er overblijft, kan afgehaald worden." Vanuit de overheid is er een website getipt over sneltesten in het onderwijs. "Dus er is iets van begeleiding, maar over het algemeen krijgen we het gewoon door de deur geschoven. Het is onduidelijk wanneer de testen precies komen en hoe veel het er zijn. Wel is duidelijk dat het om de twee weken weer wordt aangevuld. We moeten er een weg in vinden.