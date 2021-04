Nieuwe brug in Baard is bijna klaar, maar wie wordt de bedienaar?

In het dorp wordt daar anders over gedacht, zegt Jan Bijlsma van de brugcommissie. Hij gaat ervan uit dat de bediening in handen blijft van het dorp. "Zo hebben we dat ook afgesproken. We willen dit het liefst in eigen hand houden. Dat is voor ons erg belangrijk. Bovendien is het voor de kroegeigenaar een kleine bijverdienste."

Zorge over camera's

Bovendien heeft de brugcommissie zorgen over de camera's die geplaatst worden. Dat zou ten koste gaan van de privacy, vooral van mensen op het terras dat direct naast de brug ligt. Volgens gedeputeerde Fokkens valt dat mee. "De camera's geven een beeld van de vaarweg en de beide wegen in het dorp. Daar houden we rekening mee. Bovendien worden de beelden slechts kort bewaard. "

Nieuwe naam

Ook al zijn provincie en de brugcommissie het nog niet eens over de bediening, ze zijn ontzettend blij met de nieuwe brug. "De brug heeft dezelfde vorm als de oude brug. Dus historisch gezien klopt het. Het dorp zal straks weer goed bereikbaar zijn." De naam van de nieuwe brug is nu ook bekend gemaakt: Dekema Brug.