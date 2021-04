Noord-Nederland wil 9,5 miljard van het Rijk voor nieuwe spoorlijnen

Noord-Nederland zou met die betere verbindingen ook meer inwoners kunnen trekken. Zo zouden er in Fryslân volgens het plan 45.000 nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. "Dat betekent bijna honderdduizend extra inwoners", zo rekent Fokkens uit.

Weerstand tegen huizenplan

Dat laatste roept ook wel wat weerstand op. In een eerder stadium zei onder andere de FNP al dat ze niet zitten te wachten op al die extra mensen van buiten Fryslân. De partij heeft er ook moeite mee dat de provincies zo'n vergaand voorstel naar de Tweede Kamer stuurt, zonder dat er eerst over gesproken is in gemeenteraden en Provinciale Staten. Fokkens begrijpt die gevoelens, maar zegt ook dat het eigenlijk niet anders kan. "Met de vergrijzing van nu hebben we echt nieuwe mensen nodig in Noord-Nederland."

Waar de huizen precies moeten komen, is nog niet bekend, Fokkens wil daarover in gesprek met onder andere natuurorganisaties. Maar eerst is het wachten dus op de reactie van uit Den Haag. Fokkens is echter optimistisch. "Over tien jaar komt de eerste trein via de Lelylijn naar Fryslân."