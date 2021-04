Horeca voorzichtig positief over uitkomsten Catshuisgesprek

Er lijkt nu een grotere kans dat de terrassen vanaf 28 april weer open mogen. De komende dagen zijn er nog verschillende gesprekken, met onder andere de burgemeesters van Nederland.

Voor de horeca zou dit een grote opluchting zijn, ook al blijft voorzitter Corné van de Erve van de Horecabond in Fryslân voorzichtig: "Het is fijn, nu kunnen we weer een stapje verder. Maar het is zeker niet zaligmakend, want we zullen sowieso een zonnedans moeten doen voor het mooie weer." Daarnaast vallen er ook veel zaken buiten de boot, omdat zij geen terras hebben, of omdat hun terras niet al te groot is.

Daarnaast heeft Van de Erve veel zorgen over de belastingschulden die de bedrijven opgelopen hebben in het afgelopen jaar. "Je moet je voorstellen er zijn bedrijven die al meer dan een jaar gesloten zijn, maar alle vaste lasten moeten wel betaald worden, tegen minimale compensatie."

Het kabinet wil de komende dagen de ontwikkelingen en de cijfers nogmaals bekijken, zo zeggen de bronnen tegen onder andere het ANP. Dinsdag is er opnieuw een persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge.