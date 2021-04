Jongens gooien met molotovcocktail in bos Oranjewoud

De jongens gooiden de fles met brandbaar spul de natuur in, waarna ze zelf snel vertrokken op een scooter. Een getuige waarschuwde de politie en brandweer.

Het vuur in de wijnfles kon zich niet verder verspreiden. Alleen een doek in de hals van de fles is verbrand. De politie doet sporenonderzoek naar het incident. Ze vragen getuigen zich te melden.