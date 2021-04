Schuldhulpverlening Ooststellingwerf heeft 'update' nodig

De conclusie is dat het beleid al acht jaar oud is en toe is aan een update. Volgens de commissie is de schuldhulpverlening heel flexibel, mensen kunnen zich ook gemakkelijk aanmelden. Daardoor is het aantal mensen dat hulp zoekt de laatste jaren sterk gestegen, van ruim zestig naar meer dan tweehonderd in een paar jaar tijd.

Mensen die in een lang traject zitten, vinden dat de behandeling van hun problemen traag gaat, blijkt uit het onderzoek.