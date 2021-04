Slachtoffers toeslagenaffaire: "Het gaat niet alleen om die zak geld"

Volgens Lia Noort is het geld uiteraard belangrijk, maar moet er ook steun komen zodat gedupeerden een nieuwe toekomst kunnen opbouwen. "Wij zien daarbij een belangrijke begeleidende taak voor gemeenten, bijvoorbeeld bij het goed leren omgaan met geld en het vinden van een baan. Anders is dat geld straks op en loop je het risico dat men daarna toch weer in problemen komt."

Ervaringsdeskundigen

Lia Noort werkt met Anoeska de Vries uit Garyp en andere gedupeerden samen in de Lotgenotengroep KOTA (KinderOpvangToeslagAffaire). Deze groep heeft onderling veel contact en ze geven elkaar ook advies. Dat zouden ze nu ook graag willen professionaliseren. "Veel gemeenten weten niet goed wat ze ermee aan moeten en we bieden ons graag aan om daarbij te helpen als ervaringsdeskundigen. Voor een brugfunctie tussen overheid en gedupeerden zouden we prima kunnen worden ingehuurd."

"Het is toch iets anders als een anonieme ambtenaar dat contact moet onderhouden, of iemand die het zelf heeft meegemaakt. Voor dergelijk werk bieden zich nu trouwens ook grote landelijke partijen aan, het wordt bijna een beetje een concurrentiestrijd", vertelt Anoeska de Vries. "Maar daar willen we eigenlijk niet in worden meegezogen."

Ook andere misstanden

Voor 1 mei moeten de gedupeerden de beloofde 30.000 euro krijgen en het ziet ernaar uit dat dat in de meeste gevallen ook lukt. Maar, zo laten Lia en Anoeska weten, "Het gaat niet alleen om die zak geld. Er zijn naast de kinderopvangtoeslag ook veel gedupeerden door misstanden bij de huur- en zorgtoeslag. Het verhaal is dus nog lang niet uit."