Cambuur nu ook officieel gepromoveerd na verlies Almere City

De Leeuwarders vierden vrijdag al een feestje omdat Almere City zo'n groot doelpuntenverschil moest goedmaken, dat het eigenlijk al niet meer realistisch was dat ze dat voor elkaar zouden krijgen. Toch was het vrijdag nog niet écht officieel. Dat is na het verlies van de Almeerders wel het geval.

Cambuur heeft nog vier wedstrijden te spelen en staat op dit moment bovenaan in de Eerste Divisie, met een puntentotaal van 82. En een doelpuntensaldo van 69.