Aris verslaat Almere Sailors in kelderkraker

De laatste wedstrijd die de Leeuwarders wonnen was ook tegen Almere. Na verliespartijen tegen Weert, Yoast, Apollo en Den Haag waren de Leeuwarders wel weer eens aan een overwinning toe. In het eerste kwart maakten ze daar een goed begin mee, want het werd 17-23. In het tweede kwart werd de voorsprong uitgebreid naar 34-45.

Na de rust liep Almere wel even terug naar 55-60 aan het einde van het derde kwart, maar Aris maakte in het laatste kwart geen fouten: 76-86.

Voor de Elite B maakt de uitslag niets meer uit, Aris is al uitgeschakeld voor de play-offs en kan alleen nog hopen op de één-na-laatste plek. Het deed daarvoor goede zaken, het heeft twee punten voorsprong en een beter saldo. Donderdag wordt gespeeld tegen The Hague Royals, dat is de laatste wedstrijd van de Elite B. Daarna is het seizoen nog niet over, volgend weekeinde begint de bekercompetitie nog.