Cambuur Sjoernaal: Grote ontlading bij promotie naar eredivisie

Er zullen veel spelers bij SC Cambuur zijn die zaterdag met hoofdpijn wakker werden. Tot in de vroege uurtjes hebben de spelers en technische staf in het Cambuur Stadion een feestje gevierd na de promotie naar de eredivisie. Die kwam tot stand na een 4-1 overwinning op Helmond Sport. In dit extra lange Cambuur Sjoernaal kijken we terug op de promotieavond en het grote spontane feest dat daarna ontstond voor het stadion.