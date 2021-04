Brandweer meerdere keren in actie voor kleine brandjes Ternaard

Onder anderen aan de Ternaarderwei in Wierum was een kleine natuurbrand. Rond half drie kreeg de brandweer een melding van vuur in riet. Op de plek van de brand werd ontdekt dat op meerdere plekken brand was.

Op de terugreis naar de kazerne kreeg de brandweer nog eens een melding van een buitenbrand. Deze was in de bosjes van Voetbalvereniging Ternaard. De politie doet onderzoek naar meerdere branden die in de afgelopen weken aan de Ternaarderwei ontdekt zijn.