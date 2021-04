Eerste week vaccineren, huisartsen verdeeld: "Toch wel teleurstellende uitkomst"

"Ja het was een enerverende week," zegt huisarts Karin Groeneveld uit Lemmer terwijl ze naar een tafel loopt in haar praktijk. Aan die tafel prikt een medewerker een spuit in een flesje AstraZeneca. "Ik ben trots op onze medewerkers, want die werken toch maar weer op hun vrije zaterdag." Groeneveld is voorzitter van de Friese Huisartsenvereniging.

Het was voor de huisartsen een drukke week. "De opkomst bij ons was rond de 88 procent. Daar ben ik heel blij mee. De reacties van de mensen waren heel mooi, maar twee dingen blijven me écht bij. Het allerleukste was een patiënt die huppelend binnen komt. Die had er echt zin in." Mar dat was niet voor iedereen zo. "Mensen vonden het best wel spannend en hebben lang getwijfeld, maar toch besloten om het te doen."

Groeneveld helpt haar medewerker even met het uitpakken van een paar spuiten. "Ik ben heel blij dat we toch nu het eind van de tunnel zien. Maar, ik word pas echt blij als we wat meer vrijheden krijgen. Maar elke stap is er één."