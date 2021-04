UPDATE: Brug bij Skûlenboarch doet het weer

Het verkeer moest enkele uren omrijden via Kootstertille en Drogeham. Rond half vijf was de brug weer operationeel.

Burgum

De Burgumer brug is zaterdagmiddag na halftwee in storing geraakt. De slagbomen willen niet meer omhoog; een paar fietsers doken eronder door. De politie heeft de weg afgezet. Een monteur is onderweg om de storing op te lossen.