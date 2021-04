Drachtster jongeren maken voorstelling over Tweede Wereldoorlog

Jongeren uit Drachten verdiepten zich onder leiding van theatermaker Lisa Groot Haar in de geschiedenis van Drachten in de Tweede Wereldoorlog. Hun onderzoek vormde de basis voor het stuk. Ze ontmoetten oudere Drachtsters die de oorlog meemaakten. Ze praten over eenzaamheid, verbondenheid en herdenken. Geïnspireerd door deze ontmoetingen maakten de jongeren elk een één op één performance, die ze op 3, 4 en 5 mei 's middags in de buitenlucht brengen op speciaal daarvoor gemaakte bankjes.

Het komt dichtbij

"Ik maak de voorstelling met schouwburg De Lawei samen", vertelt Lisa Groot Haar. "Er zijn bankjes gemaakt van 2,5 meter met een spatscherm ertussen. Daarop zit aan de ene kant de jongere en aan de andere kant de toeschouwer. De jongere vertelt in vijf minuten het verhaal van de persoon die hij of zij heeft gesproken over de oorlog. En ook wat hem of haar daarin heeft geraakt. We halen het dus ook naar het nu. En omdat het één op één is, komt het heel dichtbij."

"Een onvergetelijk ervaring"

Ze wilde per se iets live maken. "Ik kon geen computerscherm meer zien, en zo kon het veilig." De jongeren hadden de gesprekken met de ouderen ook op de bankjes. "Normaal krijgen ze de verhalen uit een geschiedenisboek, maar nu hebben ze met iemand gesproken. Dat is een onvergetelijk ervaring."