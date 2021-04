Omrop TIP: Fryslân DOK over de smokkelkinderen

Fred van Vliet

Eén van de kinderen is Fred van Vliet. Zijn vader was in mei 1943 opgepakt. Zijn moeder besluit dan dat haar baby van vijf maanden oud moet onderduiken. Iet van Dijk smokkelt hem naar Fryslân. Daar komt hij terecht bij het gezin van Marten en Helene van Vliet in Sneek. Na de oorlog blijkt dat zijn Joodse ouders in Auschwitz om het leven gebracht zijn. Fred van Vliet blijft in Fryslân. Op latere leeftijd wordt hij gastspreker op scholen.