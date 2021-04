TERUGBLIK: Eerdere promoties van Cambuur in 1992, 1998 en 2013

1992: een historisch jaar voor Cambuur

Op 14 april 1992 werd Cambuur kampioen in de eerste divisie zonder zelf in actie te komen. De Leeuwarder club pakte de titel omdat concurrent RBC punten verspeelde tegen Veendam. De volledige Cambuurselectie zat toen, bij die wedstrijd, op de tribune. Rob Baan was toen, nog maar voor het tweede jaar, hoofdtrainer van het elftal. Hij verliet Cambuur meteen na de promotie omdat hij eerder al getekend had als trainer van FC Twente. Het lukte de ploeg om twee jaar in de eredivisie te blijven.