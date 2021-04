Fries Museum klaar voor opening met test, maar ziet dit niet als oplossing

Het Fries Museum is blij dat ze maandag voor drie dagen weer even de deuren mogen openen, maar ziet testen voor toegang niet als de oplossing voor musea. "Wij zijn een doorstroomlocatie zoals een bouwmarkt, we kunnen veilig open", aldus Kris Callens, directeur van het Leeuwarder museum. Deze maand zijn op verschillende plaatsen testevenementen waar mensen alleen heen mogen als ze een negatieve test laten zien. Het Fries Museum mag in totaal 250 mensen ontvangen.