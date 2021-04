Henk de Jong na promotiefeest: "Complimenten voor onze supporters"

Voor Sonny Stevens begon de dag nog heel rustig. "Ik ben naar het bos geweest met mijn dochtertje. Ze wilde naar de Schotse hooglanders, dus dan doen we dat", zegt de doelman. Een groot contrast met wat er 's avonds op het Cambuurplein gebeurde. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben nog nooit gepromoveerd en nog nooit kampioen geworden. Dus laten we dan ook maar kampioen worden."

Ontlading

Zelfs aanvoerder Schouten ging uit zijn dak. Bij de verdediger, die normaal gesproken zo rustig is, is de ontlading groot. "Mag ook wel na twee jaar. We hebben het verdiend met z'n allen. We gaan er een mooi avondje van maken met z'n allen en hopelijk nog een paar mooie weken", zegt Schouten.

"Wat we twee jaar lang gepresteerd hebben is buitenaards", zegt Hoedemakers, die twee jaar geleden bij Cambuur kwam. "Ik had het niet beter kunnen wensen. Dit is echt genieten hoor."

Klap

Calvin Mac-Intosch moest direct na de promotie weer denken aan vorig jaar. "Mensen van de buitenwereld kunnen denk ik niet beseffen hoe hard de klap vorig jaar was dat we niet gepromoveerd waren. Dat kan ik echt niet uitleggen. Dat we dat nu bereikt hebben is onbeschrijflijk", zegt Mac-Intosch.

Ook verdediger Alex Bangura heeft zijn emoties niet meer onder controle. "Ik ga de hele avond met een brede glimlach staan. Gewoon genieten van deze avond. Dit maak je niet heel vaak mee. Ik ben nog maar 21 en als ik dit op zo'n jonge leeftijd al mag meemaken dat moet je koesteren. Dit ga ik nooit meer vergeten."