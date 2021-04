Henk de Jong na feest: "Complimenten voor onze supporters"; grote ontlading bij spelers

De ontlading is ook groot bij financieel directeur Gerald van den Belt. Met een potje bier in de hand "we hebben hem verdiend en hij smaakt ook goed" en een brede lach op zijn gezicht staat hij na de wedstrijd op het veld. Toch ziet hij er ook moe uit. Het was een 'krankzinnig' jaar, sportief en gedoe eromheen. "Maar eind goed al goed. Het was een hele bijzondere dag. De ontlading van twee jaar, de frustratie van vorig jaar niet promoveren. Aan de ene kant wil je het niet te veel meer over hebben, maar dat voel je nog wel steeds", zegt Van den Belt.

Hij denkt nog vaak terug aan die avond in Wijdewormer, het trainingscomplex van AZ. Cambuur speelde slecht, het weer was slecht en de stemming was slecht. "Dat was een kantelpunt. We zeiden, het moet anders. Er is een heel plan gemaakt, we wilden een type Henk de Jong, er moest een spelersfonds komen en we wilden toewerken naar een nieuw stadion." Dat plan heeft goed uitgepakt.

"Dit jaar was eigenlijk een kutjaar. Zonder publiek voetballen is echt geen reet aan,. De druk was veel groter dan het jaar ervoor. Er waren een hoop toestanden op en rond de club. Het enige dat het leuk maakte, was dat we elke week wonnen."

Van den Belt zegt nog maar eens dat een nieuw stadion voor Cambuur nu onontkoombaar is. "Ik hoop dat heel Leeuwarden snapt, dat dat nu gewoon moet. Dit helpt enorm."