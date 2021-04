Cambuur promoveert naar de eredivisie

In de twaalfde minuut was de eerste grote kans van de wedstrijd voor Robert Mühren. Met wat geluk kreeg hij de bal voor zijn voeten, in kansrijke positie, maar hij raakte de bal niet goed. Diezelfde Mühren scoorde in de 24e minuut wel, maar volgens de arbitrage stond Alex Bangura, die de assist gaf, buitenspel.

Nog geen minuut later kwam Helmond Sport op voorsprong. Jelle Goselink maakte het doelpunt voor de bezoekers. Die voorsprong duurde echter niet lang, want drie keer was scheepsrecht voor Mühren. De topscorer kwam alleen op doelman Van Gassel af, miste in eerste instantie, maar de rebound was raak: 1-1.