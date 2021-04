Sietske Poepjes: "Komende tien jaar drie terrawatt-uur zon- en windenergie leveren"

Drie terrawatt-uur: dat is wat provincie Fryslân de komende tien jaar aan zon- en windenergie wil leveren. Dat staat gelijk aan ruim 3.000 hectare aan zonnevelden, of ruim 9.000 woningen met zonnepanelen op het dak. Het Rijk wilde eigenlijk meer van de provincie, maar volgens gedeputeerde Sietske Poepjes is dit het maximum wat Fryslân kan opbrengen. De provincie houdt de regie als het gaat om plannen met windturbines en zonneparken. Gemeentelijke plannen, zoals die van een energielandschap bij Sexbierum, zouden dan ook nog wel eens geschrapt kunnen worden wanneer ze niet voldoen aan de provinciale visie, zo waarschuwt gedeputeerde Poepjes.